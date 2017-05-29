В Киеве сегодня частично ограничат движение транспорта на проспекте Правды
10:47, 29 мая 2017Транспорт/Связь
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Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Движение ограничат с 10:00 до 17:00 / фото uk.wikipedia.org
Сегодня в Киеве частично ограничат движение транспорта на проспекте Правды.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК «Киевавтодор».
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«С 10:00 до 17:00 29 мая в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия по просп. Правды частично ограничат движение транспорта на участке от дома № 64 по просп. Правды до ул. Межевой», - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.
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