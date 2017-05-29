На Закарпатье СБУ предупредила закупку российской санкционной автотехники

На Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины пресекли закупку российской санкционной автотехники на сумму 30 млн грн бюджетных средств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

Как уточнили в пресс-центре, данный факт был выявлен в конце мая.

«Правоохранители установили, что в регионе были объявлены тендеры на приобретение пожарного аэродромного автомобиля и шестнадцати школьных автобусов», - уточнили в пресс-центре.

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По данным СБУ, сотрудники спецслужбы во время проверки документации зафиксировали, что победители торгов планировали поставить технику российских производителей, в отношении которых действуют специальные экономические санкции в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«СБ Украины информировала тендерные комитеты о выявленных нарушениях, после чего закупка российской автотехники была отменена», - добавили в пресс-центре.