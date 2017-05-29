"Укрзализныця" вывезла с оккупированных территорий почти 12 миллионов тонн угля

Публичная акционерная госкомпания "Укрзализныця" в 2016 году вывезла с оккупированных территорий почти 12 миллионов тонн угля, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

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"В 2016 году большинство грузов, которые были перевезены железнодорожным транспортом с неподконтрольной территории на подконтрольную, составлял каменный уголь – 11,8 миллиона тонн и кокс - 1,3 тысячи тонн. Расчеты за перевозку грузов осуществлялись только на подконтрольной украинской власти территории, перемещение грузов происходило через контрольные пункты въезда/выезда и в соответствии с порядком, который был утвержден приказом первого заместителя руководителя Антитеррористического центра при СБУ. Этот порядок определял, какой вид груза, и какого грузоотправителя и грузополучателя разрешен к перевозке", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в компании добавили, что с марта 2017 перевозки грузов железнодорожным транспортом между контролируемой и временно неподконтрольной территориями не производится, согласно решению СНБО.

Также в пресс-службе подчеркнули, что "Укрзализныця" не имеет подразделений в так называемых "ЛНР" и "ДНР" и не занимается их финансированием.

Как сообщал УНИАН, СНБО на заседании 15 марта принял решение о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения в зоне АТО.

Блокада активистами железнодорожного сообщения с оккупированными территориями началась в конце января 2017 года.

На сегодня Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности.

Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года, а также после того, как в середине марта энергохолдинг ДТЭК потерял контроль над своими подразделениями, которые работают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, - "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит" и "ДТЭК Комсомолец Донбасса".