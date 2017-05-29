Кто в Украине служит оружейным баронам России

Вечер пятницы, 26 мая. Коллегия Антимонопольного комитета рассматривает дело «Компания «Максмед» против Панютинского вагоноремонтного завода».

Обычное, на первый взгляд, дело – малоизвестная компания с помощью Антимонопольного комитета добивается, чтобы ее допустили к тендеру. Жалуясь на принадлежащий «Укрзализныце» Панютинский вагоноремонтный завод, фирма-прокладка указывает, что завод незаконно отсекает их от тендера, прописав требование – необходимый для строительства грузовых вагонов вагонокомплект (в него входит рама и балка) должен быть сертифицирован и соответствовать вступившему в силу с 1 декабря 2016 года новому ГОСТУ. Логично предположить, что произведенный до 1 декабря 2016 года вагонокомлект уже не может соответствовать новому ГОСТУ.

«Скажите, а почему вы не можете выпускать продукцию в соответствии с этим ГОСТом?» - спросила у представителя «Максмеда» женщина, член коллегии Антимонопольного комитета, в какой-то момент перестав во время заседания увлеченно строчить СМС в смартфоне.

«Не можем, потому, что мы не знаем требований ГОСТА», - сознался представитель фирмы-прокладки. И как-то неуверенно уточнил: «продукция готовая. Скажем, 2015 года выпуска».

Отсюда второе требование к вагоностроительным предприятиям «Укрзализныци» - гарантийный срок вагонного литья должен исчислялся не датой изготовления, как того требует вся техническая документация УЗ и украинское законодательство, а датой отгрузки.

Группа очень влиятельных украинских бизнесменов, узнав о ржавеющем в Китае литье, решила одним выстрелом убить двух зайцев: заработать на барахле и похоронить отечественную литейную отрасль.

А теперь, чтобы было понятно, из-за чего весь этот сыр-бор: в 2012-2013 году многие российские бизнесмены, в том числе причастные к изготовлению оружия, на пике вагоностроения в РФ заказали в Китае вагонокомплекты. Заводы Поднебесной заказ выполнили, однако с конца 2013 года власть Россия запретила импорт китайских вагонокомплектов из-за соображений защиты своего рынка и безопасности. С тех пор свыше 30 тысяч вагонокомплектов пылятся на китайских складах.

И вот, группа очень влиятельных украинских бизнесменов, узнав о ржавеющем в Китае литье, решила одним выстрелом убить двух зайцев: заработать на барахле и похоронить отечественную литейную отрасль. Для этого нужно не так много – заставить «Укрзализныцю» купить китайские вагонокомлекты. Тем более, что их нынешние владельцы – российские оружейные бароны – готовы эти никому не нужные вагонокомплекты продать хоть за полцены.

Но провернуть аферу не так просто. Действующее законодательство не позволяет. Как объяснил УНИАНу Ростислав Демин, экс-директор по технической политике "Укрзализныци", бывший глава научно-исследовательского центра железнодорожного транспорта, все существующие технические условия на новые вагоны требуют установки тележек с новыми литыми деталями, общий срок службы которых должен быть не менее 32 лет, а также имеющих гарантию завода-изготовителя не менее 8-ми лет. И тот, и другой срок исчисляются от даты, отлитой на деталях в момент их выпуска на литейном предприятии.

То есть, литье 2012-2013 года уже не подходит. Не говоря уже о том, что выпуск любого литья для вагоностроения должен сопровождаться инспекцией «Укрзализныци» и, понятное дело, никакие отечественные инспекторы в 2012-2013 годах не контролировали производство китайских вагонокомплектов для Украины.

«Укрзализныця» просто так пойти на подлог не может, а задним числом подписать акты-приемки китайских вагонокомлектов – уголовное преступление. Но «инициаторы» аферы не сдаются. Скорее всего, имея влияние на Антимонопольный комитет, они пытаются с его помощью заставить «Укрзализныцю» изменить правила игры.

«Скажите, разве вам не понятно, о чем идет речь?» - спросил я у членов коллегии Антимонопольного комитета, решивших, что в действиях «Укрзализныци» нет логики.

«Если вы такой умный, так объясните, в чем логика? Почему литье после 1 декабря 2016 года может соответствовать ГОСТу, а до 1 декабря – нет?» – задали мне члены коллегии встречный вопрос.

Но слушать о китайских вагонокомплектах не захотели. Или – не было желания. Хотя принятие решения все-таки перенесли на сегодня – понедельник, 29 мая, предварительно вызвав для объяснений представителя «Укрзализныци» (кстати, этот тоже вопрос – почему представителя «Укрзализныци» не было на первом заседании).

Так вот, об оружейных баронах и Антимонопольном комитете. Недавно Генпрокурор и министр внутренних дел заявили, что руководство Антимонопольного комитета не предпринимало меры для демонополизации рынка продаж табачных изделий, чем, по мнению следствия, «способствовали монопольному положению компании «Мегаполис» - «Тедис-Украина»». Из-за этого в здании АМКУ был даже проведен обыск.

Кроме того, следствие установило, что с 2012 до сегодняшнего дня действительным владельцем «Мегаполиса» является гражданин Кесаев, член совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» - одного из поставщиков оружия террористическим организациям «ДНР-ЛНР». По данным генпрокурора, несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм – транзитеров за 2015-17 из Украины выведено 2,5 млрд грн..

Хотя «Тедис» все это отрицает и заявляет, что среди учредителей есть как граждане Великобритании, так Украины. В частности, в учредители входит одесский бизнесмен Кауфман.

Не так прошла еще одна информация – против партнера Кауфмана, Александра Грановского возбудили уголовное дело. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и связывают это с фирмой «Мегаполис» и ее правопреемницей – «Тедис».

В связи с этим, у меня вопрос – не эти люди стоят за попыткой втюхать «Укрзализныце» вагонокомплекты, произведённые в Китае на деньги этих самых оружейных баронов из России?

Заместитель руководителя Департамента экономических новостей УНИАН Николай Бабич