Бастующие автоперевозчики требуют встречи с Президентом

Бастующие на Окружной автодороге Киева грузовые автоперевозчики требуют встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член забастовочного комитета грузовых автоперевозчиков, представляющий г. Житомир, Сергей ВЕСЕЛЬСКИЙ, сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы хотим, чтобы нас услышал Президент», – сказал он.

В свою очередь, как отметил глава Ассоциации грузоперевозчиков Львовской области Сергей ЧЕПУРНЫЙ, «мы стоим уже восемь дней, ему (Президенту – УНИАН) все равно, что происходит? Почему никто из представителей Верховной Рады не подошел, не спросил. То же самое Президент. Мы требуем соблюдения конституционных прав».

«Мы не требуем денег, мы хотим, чтобы банки пошли на смягчение условий…», – добавил С.ЧЕПУРНЫЙ.

По его словам, главный вопрос, с которым перевозчики приехали в Киев, – вопрос кредитов – пока не решен.

Напомним, автоперевозчики требуют отсрочки возврата кредитов, снижения процентных ставок, перевод валютных кредитов в гривневые.

С.ВЕСЕЛЬСКИЙ также отметил, что сегодня представители бастующих автоперевозчиков провели встречу с представителями Национального банка Украины. «НБУ не предложил конкретных действий для решения этой проблемы. Вместо этого нам дали номера постановлений Нацбанка и посоветовали обращаться в его региональные управления и решать вопросы индивидуально с банками. Но мы знаем, как они решаются. Постановление о реструктуризации задолженности было принято Нацбанком еще несколько недель назад, но ни один банк на это не идет», – добавил он.

С.ЧЕПУРНЫЙ, в свою очередь, сообщил, что сейчас на Окружной дороге находится порядка 100 грузовых автомобилей, участвующих в забастовке и автоперевозчики намерены еще как минимум до следующего заседания Кабмина (среда следующей недели) продолжать забастовку.