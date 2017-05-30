В Украине появится свой лоукостер уже в этом году

Новая низкобюджетная аввиакомпания появится в Украине в 2017 году. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире «5 канала».

По словам Омеляна, это будет компания с иностранным капиталом, где 51% будет принадлежать Украине. Министр пояснил, что это «является предпосылкой для того, чтобы компания имела право выполнять внутренние рейсы внутри страны».

Читайте такжеЛоукостер Ryanair начнет полеты из Львова в Мемминген в сентябре

«Переговоры идут успешно. Я надеюсь, что у нас есть все шансы для того, чтобы юридически компания была зарегистрирована уже в этом году, возможно, начались перелеты по Украине и за границу», - заявил глава Мининфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания МАУ вводит новые цены на рейсы системы low cost.