В Украине появится свой лоукостер уже в этом году
По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, лоукостер будет выполнять перелеты по Украине и за ее пределы.
Новая низкобюджетная аввиакомпания появится в Украине в 2017 году. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире «5 канала».
По словам Омеляна, это будет компания с иностранным капиталом, где 51% будет принадлежать Украине. Министр пояснил, что это «является предпосылкой для того, чтобы компания имела право выполнять внутренние рейсы внутри страны».
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«Переговоры идут успешно. Я надеюсь, что у нас есть все шансы для того, чтобы юридически компания была зарегистрирована уже в этом году, возможно, начались перелеты по Украине и за границу», - заявил глава Мининфраструктуры.
Как сообщал УНИАН, авиакомпания МАУ вводит новые цены на рейсы системы low cost.