Гройсман хочет потратить 5 миллиардов от спецконфискации на дорожные работы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил направить 5 миллиардов гривень средств, поступивших от спецконфискации ценностей и активов окружения экс-президента Виктора Януковича, на строительство дорог.

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Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров, об этом Гройсман сказал во время инспекционной поездки во Львовскую область, где он ознакомился с ходом строительства дороги Львов - Тернополь.

Премьер отметил, что бюджет, который в этом году выделяется из всех источников на выполнение дорожных работ, втрое превышает "дорожный" бюджет прошлого года.

"В этом году мы планируем около 30 миллиардов гривень из всех источников - это втрое больше, чем в прошлом году по факту выполнения. Главная задача - нормальное качество, правильные технологии и контроль, - сказал глава правительства. - Буду также предлагать 5 миллиардов от спецконфискации направить на финансирование дорог".

Гройсман подчеркнул, что в этом году стоит задача сделать максимально качественно дороги в направлении Львов - Тернополь - Винница - Умань - Одесса, ведь этот коридор соединяет западную границу Украины с портами.

"Это международная трасса, по которой идут товарные потоки", - отметил он.

Также Гройсман сообщил, что в ближайшее время правительство объявит тендер на выполнение работ по обустройству границы с Республикой Польша.

"Будет объявлен тендер на нашу программу совместно с польскими коллегами - почти 2 миллиарда гривень - по приграничной инфраструктуре. В этом году речь идет о разработке документации, в следующем году начнется реализация проекта", - сказал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 миллиардов гривень из заявленных правительством около 20 миллиардов гривень.