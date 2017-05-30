Премьер назвал регионы-аутсайдеры по ремонту дорог и поручил навести там порядок

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил вице-премьер-министру – министру регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадию Зубко и руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку обсудить проблемные вопросы по ремонту дорог с руководителями пяти областей.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сообщил журналистам после инспектирования состояния дорожных работ на дороге Н-02 Львов – Тернополь возле с. Якторов Золочевского района Львовской области.

"В этом году достаточно серьезно подготовились для того, чтобы раньше приступить к работе: и что касается ямочного ремонта по всей стране, и то, что касается проведения масштабных работ. Фактически в каждой области работы начаты. Меня пока что беспокоит работа по пяти областям: Луганская, Запорожская, Закарпатье, Киев, Николаевская. Я дал поручение, чтобы на этой неделе профильный вице-премьер, руководитель "Укравтодора" собрал руководителей областей, посмотрел, в чем там проблема, чтобы помочь им сдвинуться с места и начать ремонтные работы", - сказал Гройсман.

Он напомнил, что в этом году планируется выделить около 30 миллиардов гривень на строительство дорог. "Поэтому самое главное - это нормальное качество, правильные технологии, контроль, чтобы ни одна копейка не отошла от ремонта дорог", - подчеркнул Гройсман.

"Я буду предлагать в этом году, в том числе из спецконфискации, на около 5 миллиардов гривень все-таки увеличить финансирование на дороги. Но главное, что мы должны заложить в этом году, я буду это предлагать, и я думаю, что это очень важно, - это строительство и реконструкция дороги Львов – Тернополь – Хмельницкий – Винница – Умань – и на Одессу... Это международная трасса, по которой идут все потоки. Более того, мы имеем введение сегодня безвизового режима (с Евросоюзом), поэтому этот участок дороги имеет важное значение", - сказал глава правительства.