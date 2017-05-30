Гройсман хочет лично проверить качество ремонта дорог во всех областях

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует провести инспекционные поездки по всем областям Украины с целью проверить качество дорожных работ и эффективность использования бюджетных средств.

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Согласно сообщению пресс-службы правительства, об этом он сказал в ходе поездки в Тернопольскую область, где ознакомился с ходом ремонта дороги Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече.

"Я объеду абсолютно все дороги, все области. Я каждую неделю выезжаю в ту или иную область - и на востоке, и на западе. В ближайшее время посещу и восток, и юг. Я владею ситуацией о том, что там происходит", - сказал глава правительства.

Гройсман отметил, что сегодня посетил Львовскую, Волынскую и Тернопольскую области.

"Я посмотрел их план, понимаю проблематику, что нужно усилить, поддержать, помочь, чтобы они были более эффективными", - сказал премьер.

"Очень много надо еще сделать, мы только начинаем, но уже есть объекты, которые строятся фундаментально. Я убежден в том, что при таком подходе за пять лет мы дадим совсем другое качество украинских дорог", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил направить 5 миллиардов гривень средств, поступивших от спецконфискации ценностей и активов окружения экс-президента Виктора Януковича, на строительство дорог.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 миллиардов гривень из заявленных правительством около 20 миллиардов гривень.