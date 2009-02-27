Спад в автопроме Японии в январе составил 41%

Спад производства в японской автомобильной промышленности в январе этого года составил 41% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает РИА Новости.

Всего в январе в Японии было произведено 576 тысяч автомобилей.

Падение производства в японской автопромышленности отмечается уже четвертый месяц подряд, начиная с ноября прошлого года цифры падения производства побивают рекорд предыдущего месяца. Однако январский спад стал самым значительным с 1967 года.

Японский экспорт упал на 59,1% и составил 233,8 тысячи автомобилей. Это также рекордное падение с 1973 года.

Нынешний спад во многом объясняется тем, что автопромышленники сократили производство, чтобы разгрузить затоварившиеся из-за падения спроса в мире на новые автомобили склады.