Строительство новых дорог: на магистраль Львов-Николаев хотят выделить 2 миллиарда

Кабинет министров Украины планирует выделить 2 миллиарда гривень для строительства магистрали Львов - Тернополь - Хмельницкий - Винница - Умань - Одесса - Николаев. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

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"Мы, как правительство, будем предлагать в этом году увеличить финансирование еще на 2 миллиарда гривень, через поддержку парламента и изменение бюджета, и обеспечить финансирование магистрали Львов - Тернополь - Хмельницкий - Винница - Умань - Одесса - Николаев. Это те дороги, которые свяжут западную границу с украинскими портами и югом Украины", - сказал он.

Гройсман отметил, что необходимо обеспечить качество и безопасность на этой магистрали.

Как сообщал УНИАН, в текущем году правительство намерено увеличить финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом – до 30 миллиардов гривень.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.