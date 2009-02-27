Белорусских шин станет в Украине меньше

ЗАО «Росава» (Украина) достигло предварительной договоренности с ОАО «Белшина» (Беларусь) о добровольном ограничении объемов поставки белорусских шин в Украину и ожидает от Министерства экономики Украины заключения соответствующего соглашения с Министерством иностранных дел Беларуси.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЗАО "Росава".

В ходе очередного раунда переговоров предварительно было получено согласие ОАО «Белшина» на добровольное ограничение поставок шин в Украину в размере 450 тыс. штук на 2009 год. При этом цена ввозимого товара должна быть не ниже цены на товар на внутреннем рынке Республики Беларусь.

До 6 марта «Белшина» обязалась предоставить письменное обязательство на основании достигнутых договоренностей в адрес ЗАО «Росава», а Минэкономики Украины должно подписать межведомственное соглашение с МИД Беларуси не позднее 1 апреля 2009 года.

Переговоры велись с участием представителей Минэкономики Украины, Министерства иностранных дел Республики Беларусь и Посольства Беларуси в Украине, а также представителей ЗАО «Росава» и ОАО «Белшина» 23-24 февраля.

Подробнее читайте в УНИАН Бизнес-онлайн