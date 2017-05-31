Власти Житомира объявили тендер на закупку двух электробусов

Власти Житомира объявила тендер на закупку двух электробусов для нужд города. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Житомирском горсовете сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

По его словам, управление транспорта Житомирского городского совета объявило тендер на закупку двух электробусов – длиной 8 и 10 метров; из бюджета города на закупку выделили 10 миллионов гривен. За эти деньги также будет приобретено зарядное устройство для них.

Планируется, что первые два электробуса будут работать на городских маршрутах в тестовом режиме и бесплатно будут перевозить пассажиров.

«Сначала мы электробусы протестируем на подъемах житомирских мостов и в зимний период. Эти автобусы для житомирян будут бесплатными для того, чтобы их максимально загрузить людьми, чтобы проверить их», - уточнил Сухомлин.

Планируется, что электробусы будут иметь до 200 километров пробега без подзарядки, что составляет среднем пробеге городской маршрутки за один день, а заряжать их ночью.

Если первые автобусы удачно пройдут тестирование, власти Житомира объявит тендер на закупку 20 таких автобусов.

«Что касается поставщиков, то по условиям тендера – кто даст меньшую цену, тот и выиграет», - уточнил Сухомлин.

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Мэр Житомира также напомнил, что Житомир недавно посетила делегация китайского производителя электробусов «Анкай» с предложениями продажи этой техники по городу. Во время встречи с китайской делегацией властями города рассматривалась возможность открытия на базе коммунального предприятия «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление» цеха по сборке электробусов.

Также сегодня на брифинге прозвучало, что в ближайшее время в Житомире объявят тендер на закупку 40 современных низкополых автобусов.

Как сообщал УНИАН, в Житомире продолжается внедрение новой транспортной концепции города.