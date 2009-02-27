Продажа Ривненского аэропорта опять под угрозой

Продажа Международного аэропорта «Ривне» опять оказалась под угрозой срыва.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Ривненского областного совета, чешская компания “East Aircraft Services s.r.o.”, которая была определена его покупателем во время аукционной продажи предприятия 15 января 2009 г., до сих пор не подтвердила свое намерение.

По данным облсовета, срок согласования, в течение которого иностранная фирма должна была подтвердить покупку аэропорта за 72 миллиона гривень, истек еще на прошлой неделе.

Представители областной власти надеются на будущей неделе сами связаться с чехами и расставить все точки над «і».

По мнению первого заместителя председателя облсовета Валентина КОРОЛЮКА, если чешская компания согласится покупать аэропорт на условиях, прописанных в соглашении, то процедура продажи будет продлена. В противном случае, решение будет принимать сессия облсовета.

В облсовете не исключают, что, возможно, во время будущего аукциона придется снижать стоимость аэропорта.

В настоящее время, чтобы продержаться «на плаву», руководство аэропорта вынуждено сдавать в аренду его помещения. За вырученные средства выплачивается заработная плата работникам предприятия, а также частично оплачиваются коммунальные услуги. Кроме того, аэропорт зарабатывает средства на приеме чартерных самолетов и тех, которые прилетают в Ривне на ремонт и обслуживание.

Как сообщал УНИАН, Ривненский областной совет в январе этого года согласовал продажу Международного аэропорта «Ривне» вне аукциона чешской компании “East Aircraft Services s.r.o.”

Решение относительно продажи аэропорта данной компании было принято специальной аукционной комиссией Ривненской товарной биржи, которая должна была проводить повторные торги по продаже этого объекта.

Вместе с тем, учитывая, что о желании принять участие в аукционе по его продаже заявила всего 1 компания, мероприятие было упразднено.

Поэтому областной совет, в коммунальной собственности которого находился аэропорт, согласовал продажу аэропорта по стартовой цене единственному потенциальному покупателю. Стартовая цена ривненского аэропорта – более 72 млн. грн.

Для оформления сделки чешской компании необходимо зарегистрировать в области свое дочернее предприятие. Представители инвестора намерены осуществить приобретение до конца декабря 2009 года.