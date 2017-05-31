В Днепре в среду и четверг несколько трамваев изменят маршруты

В Днепре в среду и четверг, 31 мая и 1 июня, два трамвая изменят свои маршруты. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

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