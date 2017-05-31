В Днепре в среду и четверг несколько трамваев изменят маршруты
Речь идет о маршрутах №1 и №11.
В Днепре в среду и четверг, 31 мая и 1 июня, два трамвая изменят свои маршруты. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Читайте такжеВ Днепре полиция задержала мужчину, который "пошел пить пиво" с автоматом (видео)31 мая с 22:00 трамваи маршрута №1 в направлении железнодорожного вокзала будут перевозить пассажиров по измененному направлению:
- просп. Дмитрия Яворницкого – вул. Шмидта – ул. Пушкина – ул. Святослава Храброго – ул. Чернышевского – ул. Севастопольская.
Временные изменения связаны с проведением ремонтных работ на трамвайном пути по улице Центральная в районе улицы Липинского.
Последнее отправление от железнодорожного вокзала по маршруту в 21 час. 45 минут.
Кроме того, 1 июня с 11:00 до 15:00 трамваи маршрута № 11 будут работать по сокращенному маршруту «Железнодорожный вокзал – ул. Призаводская». Временные изменения связаны с проведением аварийных работ на технологическом коллекторе по улице Строителей в районе кольца трамвая.