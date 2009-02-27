Выпуск легковушек в Украине упал

Производство легковых автомобилей в Украине в январе 2009 года сократилось на 85,6% по сравнению с январем 2008 года – до 4,5 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, производство автобусов в Украине в январе сократилось на 81%, по сравнению с январем 2008 года – до 146 штук, а производство грузовых автомобилей – на 90,1%, до 0,1 тыс. штук.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в 2008 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 5,6% по сравнению с 2007 годом – до 402 тыс. штук. Производство автобусов в Украине в 2008 году увеличилось на 10,5% по сравнению с 2007 годом – до 10 042 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), корпорация «Богдан» (ОАО «ЛуАЗ» и ОАО «Черкасский автобус»), ЗАО «Еврокар», корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (ЗАО «Черниговский автозавод» и ЗАО «Бориспольский автозавод») и др.