ВААП: Украину может накрыть волна забастовок транспортников

Украинские транспортники готовы перейти к решительным действиям и организовать всеукраинскую забастовку. Об этом говорится в сообщении Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков (ВААП), переданном агентству УНИАН.

По словам президента ассоциации Виталия РЕВЫ, акции протеста могут начаться уже через месяц.

Как сообщает ВААП, ради отстаивания интересов перевозчиков состав руководства ассоциации был усилен, вице-президентом ВААП был избран народный депутат Украины Игорь ШКИРЯ.

В ассоциации напоминают, что о всеукраинской забастовке ВААП предупреждала еще в декабре 2008 г. во время своего ежегодного собрания, однако Министерство транспорта и связи Украины до сих пор не уделило внимания автотранспортникам.

"В последнее время чиновники провели немало популистских переговоров с перевозчиками, чтобы показать руководству активность своей работы, но проблемы лишь углублялись. Кажется, что с нынешним руководством Минтранса можно разговаривать лишь с позиции силы, в другом случае оно не хочет слышать народ, который позволил ему руководить государством. Впрочем, время еще есть. Надежда на понимание остается", - говорится в сообщении ВААП.

Как сообщал УНИАН, представители ассоциаций и объединений грузовых автомобильных перевозчиков областей Украины объявили о проведении с 18 февраля бессрочной всеукраинской забастовки для привлечения внимания властей к проблемам в отрасли грузовых автоперевозок.

Перевозчики требуют установления твердых минимальных тарифов на перевозку грузов; уменьшения финансовой нагрузки, а именно: снижение учетной ставки НБУ, предоставление кредитных каникул на время кризиса с нулевой процентной ставкой, снижение процентной ставки на кредиты, перевод валютных кредитов в гривневые по курсу валют на время взятия кредита, пролонгации кредитных договоров на больший срок и пр.

25 февраля Кабинет Министров Украины на открытом заседании поддержал документы, касающиеся урегулирования проблем в отрасли грузовых и пассажирских автоперевозок. В целом утверждено 7 документов – постановлений Кабмина и проектов изменений в законодательство, которые будут выноситься на рассмотрение Верховной Рады.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 25 февраля дала указание как можно быстрее провести визирование данных документов в причастных ведомствах с тем, чтобы в течение трех дней подписать эти проекты.

26 февраля член забастовочного комитета грузовых автоперевозчиков, представляющий г. Житомир, Сергей ВЕСЕЛЬСКИЙ сообщил, что бастующие на Окружной автодороге Киева грузовые автоперевозчики требуют встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.