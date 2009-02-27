Нужно успеть завезти до 6 марта максимум авто в Украину

Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) рекомендовала своим членам до 6 марта 2009 года (до момента вступления в силу 13% таможенной надбавки к ввозной пошлине), завезти в Украину максимальное количество автомобилей и потом на протяжении 6 месяцев действия новых пошлин воздержаться от импорта автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор ВААИД Олег НАЗАРЕНКО сегодня журналистам в Киеве.

«Мы рекомендовали нашим члена, а это 102 компании импортеров и дилеров, 782 дилерских центра в Украине, до 6 марта успеть завезти максимальное количество автомобилей и растаможить, и потом на протяжении шести месяцев не завозить автомобили совсем, и потом увидим по таможенным платежам… Это наше право – не завозить автомобили... Это будет так называемая «итальянская» забастовка», – отметил он.

По его информации, автоимпортеры поддержали такое решение на заседании ВААИД.

Вместе с тем, О.НАЗАРЕНКО отметил, что остановится не весь автоимпорт в Украину. «За время действия временной целевой надбавки к пошлине импортироваться автомобили будут, но это будет или импорт автомобилей под видом автопроизводства (ввоз машинокомплектов), или импорт из Российской Федерации (согласно соглашению о свободной торговле), освобожденный от уплаты не только 13%-ной надбавки, а и самой пошлины. При этом госбюджет не получит ни одной копейки поступлений», - добавил он.

Однако О.НАЗАРЕНКО прогнозирует, что временная надбавка к пошлине долго не продержится. «Мы надеемся, что в течение ближайшего времени нам удастся вообще отменить эту надбавку. Согласно законодательству, в течение 30 дней будут проводиться консультации с комитетом по вопросам платежного баланса Всемирной торговой организации. Если она признает, что данные меры по надбавке неадекватны, то Кабмин вынужден будет ее отменить», - сказал О.НАЗАРЕНКО.

Напомним, 6 марта 2009 года вступит в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения платежного баланса Украины в связи с мировым кризисом» N923-VI от 4 февраля 2009 года, согласно которому вводится временная целевая надбавка к ставкам ввозной пошлины на легковые, грузовые автомобили и автобусы в размере 13% от таможенной стоимости.

Справка УНИАН. Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) на сегодня насчитывает 102 компании официальных автоимпортеров и автодилеров. Участники ВААИД только за 2007 год уплатили в госбюджет 4,98 млрд. грн. и создали 44 тыс. рабочих мест по всей Украине.