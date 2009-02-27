Результаты проверки Ильичевского порта будут на следующей неделе

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ рассчитывает на следующей неделе получить результаты проверки правительственной комиссией деятельности Ильичевского морского торгового порта (ИМТП).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

«СКВОРЦОВА (начальника ИМТП – УНИАН) я восстановил до конца работы комиссии, комиссия сегодня завершает работу", - сказал И. ВИНСКИЙ. По его словам, в понедельник будут получены все документы от этой комиссии и по итогам ее работы будет принято окончательное решение. "Я уверен, что решение будет соответствующим», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, по инициативе министра транспорта и связи Украины Иосифа ВИНСКОГО в феврале 2009 г. создана комиссия Кабинета министров, которая проанализирует работу Государственного предприятия «Ильичевский морской торговый порт». Министерство предоставило комиссии перечень вопросов, которые предлагается изучить во время проведения проверки, всего – 34 пункта. Среди основных вопросов - соблюдение законодательства при проведении операций относительно отчуждения имущества и земельных участков, уменьшение дохода порта в результате передачи высокорентабельных производственных мощностей в пользование частным фирмам (договоры о совместной деятельности), законность и обоснованность передачи в пользование ООО «Портовик Сервис» мощностей 1-2 причалов порта, осуществление портом закупок товаров без проведения тендерных процедур, причины потери портом 4,2 га самых ценных прибрежных земель, на которых в настоящее время строятся частные сооружения.

29 января 2009 года Геннадий СКВОРЦОВ был уволен с занимаемой должности приказом Минтранссвязи №86. И.о. начальника ИМТП был назначен Андрей ЕГОРОВ - прежний начальник Херсонского морского торгового порта.

2 февраля министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ заявил журналистам, что Г.СКВОРЦОВ уволен из-за подтверждения фактов коррупции. При этом Г.СКВОРЦОВ оспаривал свое увольнение.

Минтранс приказами от 9 февраля т.г. отменил ротацию руководства Херсонского и Ильичевского морпортов. И. ВИНСКИЙ внес соответствующие изменения в свой приказ от 29 января т.г. об увольнении Г.СКВОРЦОВА в связи с созданием правительственной комиссии по изучению деятельности порта.