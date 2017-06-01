Продажи новых легковых авто в Украине выросли на треть

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-мае 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на треть – до 30 тысяч единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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Как отметили представители ассоциации, в мае рынок новых автомобилей увеличился на 48% по сравнению с маем прошлого года и составил 6,6 тысячи проданных авто. При этом по сравнению с апрелем продажи авто увеличились на 2%.

Согласно данным "Укравтопрома", самой популярной маркой в Украине стала Toyota, продажи которой в мае составили 882 штуки. По сравнению с маем 2016 года продажи Toyota выросли на 62%.

Вторую позицию на рынке занял французский бренд Renault, продажи которого выросли по сравнению с маем прошлого года на 71% – до 709 авто.

С результатом 548 машин и ростом на 90% к маю 2016 года в тройку лидеров вошла Skoda.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года выросли на 11% – до 6,346 тысячи единиц.

По итогам 2016 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 41% – до 65,5 тысячи единиц. По прогнозам экспертов, продажи легковых авто в 2017 году вырастут на треть.