Польская авиакомпания LOT открывает рейс Львов – Быдгощ

Польская авиакомпания LOT Polish Airlines с 4 августа запускает новый рейс из Львова в город Быдгощ (Польша).

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Как сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, согласно расписанию Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого, рейсы будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам.

Вылет из Львова в 1:40, из Быдгоща - в 4:10. Продолжительность полета - полтора часа.

Как сообщал УНИАН, Польская LOT Polish Airlines с 23 июня откроет рейс по маршруту Львов - Познань.

Справка УНИАН. Авиакомпания LOT Polish Airlines - национальный перевозчик Польши, действует с 1929 года. Аэропорт, где базируется парк авиакомпании, - Варшава.