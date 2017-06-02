Польская авиакомпания LOT открывает рейс Львов – Быдгощ
Польская LOT Polish Airlines с 4 августа откроет рейс по маршруту Львов - Быдгощ.
Польская авиакомпания LOT Polish Airlines с 4 августа запускает новый рейс из Львова в город Быдгощ (Польша).
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Как сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, согласно расписанию Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого, рейсы будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам.
Вылет из Львова в 1:40, из Быдгоща - в 4:10. Продолжительность полета - полтора часа.
Как сообщал УНИАН, Польская LOT Polish Airlines с 23 июня откроет рейс по маршруту Львов - Познань.
Справка УНИАН. Авиакомпания LOT Polish Airlines - национальный перевозчик Польши, действует с 1929 года. Аэропорт, где базируется парк авиакомпании, - Варшава.