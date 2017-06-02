"Укрзализныця" с 5 июня запустит поезд в Затоку и Каролино-Бугаз

Акционерная компания "Укрзализныця" с 5 июня запустит поезд, курсирующий в направлении Черноморского побережья, до Затоки, Каролино-Бугаза и Белгород-Днестровского, сообщила пресс-служба компании.

Читайте такжеДорога к морю: Укрзализныця хочет на 25% поднять цену билетов на популярных направлениях

"Укрзализныця" продлила маршруты следования двум поездам дальнего следования вдоль всего Черноморского побережья Одесской области в Белгород-Днестровский. Таким образом, пассажиры получат возможность путешествовать по железной дороге не только в Одессу, но и в Каролино-Бугаз, Затоку и Белгород-Днестровский", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, поезд № 221/521 - №222/522 Киев, Житомир - Белгород-Днестровский с 5 июня будет курсировать через день по нечетным числам, из Белгород-Днестровского - по четным.

Второй поезд № 288/287 Чернигов, Киев - Белгород-Днестровский будет курсировать с 6 июня через день по четным числам, в обратном направлении - по нечетным.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" объявила о продлении на сезон летних перевозок маршрута следования поездов, курсирующих в направлении Черноморского побережья, до Затоки и Каролино-Бугаза.

Также, с 16 июня "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в летнее время назначила дополнительный скоростной поезд категории "Интерсити+" № 761/762 по маршруту Киев - Одесса - Киев, который будет курсировать ежедневно.