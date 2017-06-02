Продажи новых автобусов с начала года выросли почти на 50%

Продажи новых автобусов в Украине в январе-мае 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 48,5% - до 597 единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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По данным ассоциации, в мае в Украине было продано 120 новых автобусов, что в 2 раза больше по сравнению с маем прошлого года, и в 3 раза больше по отношению к апрелю 2017 года.

Как отметили в пресс-службе, несмотря на санкции, которые были применены Украиной против ряда российских компаний и в том числе компании "Павловский автобусный завод", ее продукция заняла в мае лидирующую позицию на украинском рынке с показателем в 40 реализованных и поставленных на учет автобусов, что почти в 6 раз больше чем в мае прошлого года.

На продукцию автобусов из Львова марки Electron приходится 23 автобуса, что на 22% больше мая прошлого года.

На третьем месте "Богдан", увеличивший продажи на 22% - до 22 автобусов.

Как сообщал УНИАН, объем продаж новых автобусов в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос в 2 раза и составил 1,293 тысячи единиц.