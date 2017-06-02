Приведение в соответствие автодорог в Донецкой области требует 29 млрд грн - Жебривский

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что для приведения в соответствие автомобильных дорог в Донецкой области необходимо финансирование в размере 29 миллиардов гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Жебривский заявил сегодня на форуме, посвященном восстановлению и развитию Донбасса, который проходил в Мариупольском государственном университете.

«Нам необходимо 29 миллиардов гривен, чтобы привести дороги Донецкой области в соответствие», - отметил Жебривский.

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По его словам, ключевые автотрассы области остались на оккупированной территории Донбасса. Жебривский также подчеркнул важность продолжения децентрализации управления, которая сейчас проходит в Украине.

«Каждый регион должен быть экономически самодостаточным», - подчеркнул Жебривский.

Как сообщал УНИАН, сегодня Жебривский также заявил, что ожидает получить от Европейского Союза 1,3 млрд грн помощи для Донецкой области.

Сегодня, 2 июня, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан находятся на Донбассе. В Мариуполе они приняли участие в форуме, посвященном восстановлению и развитию Донбасса.

Еврокомиссара сопровождают первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, вице-премьер Геннадий Зубко, председатель Донецкой ОВГА Жебривский и городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.