В Японии в феврале упали на треть продажи новых автомобилей

Японская автопромышленная Ассоциация (Japan Automobile Manufactues Association, JAMA) объявила в понедельник, что продажи новых автомобилей за февраль упали на 32,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщили японские СМИ, передает РИА Новости.

Всего в феврале было продано 218 тысяч новых автомашин. Эти цифры не включают малолитражные автомобили. Более, чем на половину упали продажи "Мицубиси" (Mitsubishi Motors Corp.) - 50,5%, у автоконцерна "Мазда" (Mazda Motor Corp.) - 40,5%. Автомобили "Ниссан" (Nissan Motor Co., Ltd.) стали покупать меньше на 35,2%, "Тойота" (Toyota Motor Corp.) - на 32,5%, "Хонда" (Honda Motor Co.,Ltd) - на 21,1%. Февраль стал четвертым месяцем, когда продажи новых автомобилей показывают падение более, чем на 20% по сравнению с предыдущим годом.