Во Львове состоялся Международный фестиваль ретро-автомобилей "Леополис Гран При – 2017" (фоторепортаж)

Львовский центральный парк культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого превратился в открытый музей автомобилей – столица Галичины принимала Международный фестиваль ретро-автомобилей «Леополис Гран При – 2017» (международное название – «Leopolis Grand Prix – 2017»), пишет ZIK.

Во Львов приехали автопроизводители, чтобы показать историю своих автомобилей.

В программе фестиваля – выставки-презентации ретро-автомобилей под открытым небом, ретро-парад автомобилей по центральным улицам города, соревнования на детских автомобилях, показы специализированных коллекций мод автомобильной тематики.

Как и в 30-ых годах прошлого века, одновременно с гонками по «Львовском треугольнике» состоялись гонки на детских авто «Формула 001» (в 1930-ых годах именно такие гонки открывали «Гран При Львова»).

В этом году в Международном фестивале классических (старинных) автомобилей «Леополис Гран При» зарегистрировано 200 автомобилей из девяти стран мира (Украина, Беларусь, Польша, Литва, Австрия, Италия, США, Эстония, Чехия). Это представители 48 авто-фан клубов мира! Впервые присоединились экипажи из Эстонии и США. Украину представляли автолюбители Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Киевской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областей.

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На фестивале был выставочный ряд американского автопрома, в том числе FordT (1912), PontiacLandau (1928), CadillacdeVille (1963), CadillacCalais (1967), BuickLeSabre (1976), BuickElectra (1972).

Одними из участников Английской улицы стали JaguarXJ-12 (1984), JaguarSS100 (1936) и RollsRoyceSilverCloudII (1962).

Из советских легенд на выставке можно было встретить легендарные автомобили ЗИЛ-115 (1978 года), которым пользовался председатель Коммунистической партии Украины Владимир Щербицкий, ЗИС-110, ГАЗ-13 и «Чайку» ГАЗ-14, которую называли «советским мерседесом», поскольку только этими машинами ездили члены политбюро ЦК КПСС.

На Немецкой улице были представлены WandererW23 (1938), BMWDA3 Wartburg (1930) и еще десятки других автомобилей известных марок.

Справка УНИАН. Леополис Гран – При- международный фестиваль ретро–автомобилей, крупнейшее автомобильное событие Украины и Центральной Европы.

Именно во Львове в 1930 году на уровне с другими европейскими странами зарождалась Формула 1 на уличной трассе Львова проводились кольцевые гонки, которые имели статус Гран При. Этап был частью международной серии Гран При, предшественника Формулы-1.

С 2010 года Леополис Гран При возрожден в статусе ретро.

Ежегодно фестиваль принимает более 100 экипажей из разных стран Европы.