Мининфраструктуры анонсировало запуск поезда "пяти столиц"

Министерство инфраструктуры намерено запустить пассажирский поезд "пяти столиц" по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига-Таллинн.

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Об этом сообщил на пресс-конференции министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Хотел бы презентовать проект поезда пяти столиц. Его цель - объединить пассажирским сообщением пять европейских столиц: Киев, Минск, Вильнюс, Ригу, Таллинн", - сказал он, добавив, что в перспективе маршрут может быть продлен до Одессы.

Министр подчеркнул, что сообщение будет осуществляется колеей 1520 миллиметров.

«Это означает отсутствие перестановки и потери времени для пассажиров. Такой поезд соединит Украину с тремя странами Европейского Союза», - сказал Омелян.

Как сообщал УНИАН, с 12 июня акционерная госкомпания «Укрзализныця» намерена запустить поезд сообщением Ковель (Волынская обл.) – Хелм (Польша), а с 1 августа поезд по маршруту из Львова в польский Краков.