Крупнейший европейский лоукостер Ryanair в 2018 году может запустить новые рейсы из Украины

Крупнейшая европейская лоукост-авиакомпания Ryanair может запустить новые рейсы из аэропортов Украины в 2018 году, помимо рейсов из государственного международного аэропорта "Борисполь" и международного аэропорта "Львов" им. Данилы Галицкого, которые будут осуществляется в 2017 году.

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Об этом журналистам сообщил министр инфраструктуры Украина Владимир Омелян.

"Сейчас об этом (заходе Ryanair в другие аэропорты - УНИАН) идут переговоры. Нам важно, чтобы уже анонсированы рейсы состоялись из двух украинских аэропортов, но, бесспорно, они (Ryanair - УНИАН) мыслят намного глобальнее», - сказал министр.

По его словам, заход Ryanair в другие аэропорты скорее всего будет в 2018 году.

«Мы работаем над тем, чтобы это было в этом году, но скорее всего это будет в 2018 году», - сказал Омелян.

Также, министр отметил, что лоукост-компании будут летать только из тех городов, где есть готовая аэропортовая инфраструктура.

«Ключевая концепция лоукостеров – город создает условия в аэропорту и после этого компания летает. По-другому, когда она заходит в разрушенные аэропорты и за свои средства отстраивает их - не бывает», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в марте крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair объявила, что с 30 октября 2017 года откроет 11 рейсов из Киева и Львова.

Из Киева авиакомпания запустит рейсы в Стокгольм, Манчестер, Лондон и Эйндховен, а из Львова – в Лондон, Эйндховен, Берлин, Вроцлав, Краков, Будапешт и Мемминген. Из Львова в Эйндховен, Лондон, Берлин, Будапешт и Мемминген рейсы будут осуществляться 2 раза в неделю, в Краков и Вроцлав – 3 раза в неделю.

Однако позже ввиду высокого спроса со стороны украинцев лоукостер сообщил, что уже в сентябре начнет полеты из Львова в Берлин, а также из Львова и Киева в Лондон.

26 апреля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о том, что Ryanair достигла договоренности с руководством крупнейшего в Украине государственного международного аэропорта «Борисполь» и международного аэропорта «Львов» им. Данилы Галицкого относительно своей полетной программы на текущий год из данных аэропортов.