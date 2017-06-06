Через Винницу, Хмельницкий и Тернополь: из Киева в польский Перемышль могут запустить еще один поезд

Акционерная компания «Укрзализныця» может запустить еще один поезд сообщением Киев-Львов-Перемышль по новому маршруту через Винницу, Хмельницкий и Тернополь, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге.

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«Укрзализныця прорабатывает возможность запуска второй пары поездов сообщением Киев-Львов-Перемышль «нижним путем» по маршруту через Винницу, Хмельницкий и Тернополь. Суммарное население городов Винницы, Хмельницкого и Тернополя с агломерациями превышает 1 млн человек. Это означает, что для 1 млн украинских граждан Европа станет доступнее», - сказал Омелян.

По его словам, все регионы Украины получат удобную стыковку в направлении Польши, кроме того, удастся привлечь пассажиропоток из Молдовы.

По его словам, на станции Винница и Хмельницкий будут обеспечены удобные пересадки с поездов из Лисичанска, Мариуполя и из Николаева, Херсона, Одессы, Кишинева.

Также, по словам Омеляна, с 11 июня 2017 года запланирован запуск нового сообщения между Украиной и Республикой Польша по маршруту Хелм - Ковель с возможностью продления маршрута по украинской территории в Луцк и Львов.

«В настоящее время планируется эксплуатация одной пары поездов с последующим увеличением до 2-3 пар в зависимости от пассажиропотока. На первом этапе прохождение пограничного и таможенного контроля запланировано на ст. Ягодин (Украина) и ст. Дорохуск (Республика Польша) с последующим проведением контрольных процедур во время движения поезда. Также с 1 августа 2017 планируется новый маршрут Львов-Краков», - сказал он.

Он также, отметил, что до конца года пассажиропоток Украина-ЕС железнодорожным транспортом составит не менее 100 тыс. пассажиров в месяц.

«Перемышль и Хелм образовали хабы для дальнейшего соединения с другими городами Польши и Европы», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря прошлого года акционерная компания "Укрзализныця" запустила скоростной поезд категории "Интерсити+" №705/706 по маршруту Киев-Львов-Перемышль (Польша).

Стоимость проезда из Киева в Перемышль в вагонах I класса составляет ориентировочно 574 грн, II класса - 406 грн., из Львова в Перемышль в вагонах I класса - 235 грн, II класса - 172 грн.

На данном маршруте задействован электропоезд производства южнокорейской Hyundai Rotem, который курсирует ежедневно и преодолевает расстояние от столицы Украины до Перемышля за 7 часов и 40 мин, а в обратном направлении - за 7 часов и 7 минут.

На пути следования поезд делает остановки на станциях Святошино, Коростень, Львов и Подзамче.