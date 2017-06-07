В Кабмине рассказали, когда определится судьба Балчуна на посту главы "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины примет кадровое решение по действующему руководству «Укрзализныци» после отчета о его деятельности за 2016 год, который должен быть представлен в ближайшие несколько недель.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«Анализируя сложившуюся ситуацию с истечением срока контракта главы компании Войцеха Балчуна, Минэкономразвития считает, что принятию решения о действии контракта председателя правления ПАО "Укрзализныця" должно предшествовать заслушивание правительством Украины отчетов правления и наблюдательного совета ПАО с целью проведения анализа деятельности общества за 2016 год. В течение нескольких недель глава правления и наблюдательный совет должны подготовить и представить соответствующий отчет», - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что после заслушивания информации о результатах деятельности «Укрзализныци» будет принято решение о продолжении или прекращении трудовых отношений с председателем правления компании Войцехом Бальчуном.

Как сообщал УНИАН, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассчитывал, что Кабинет министров Украины на своем заседании 7 июня не продлит контракт с главой «Укрзализныци» Войцехом Балчуном.

Балчун был назначен на должность главы «Укрзализныци» по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016 года.

С конца 2016 года Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании. В ходе заседания правительства 25 января между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом состоялась дискуссия по поводу проблемных вопросов в реформировании «Укрзализныци» и деятельности ее руководителя Балчуна.

Гройсман заявил, что Кабинет министров принял решение о подчинении «Укрзализныци» непосредственно правительству, чтобы не допустить превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов. При этом Омелян настаивал на пересмотре решения правительства о выводе «Укрзализныци» из подчинения Мининфрастуктуры и передаче в управление Министерству экономического развития и торговли. Также он заявил о намерении обжаловать это решение в суде.

В свою очередь, Гройсман предложил провести «авторитетный» аудит деятельности Балчуна на должности главы «Укрзализныци», по итогам которого принять соответствующие кадровые решения.