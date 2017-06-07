Украина и Молдова будут совместно развивать бассейн Днестра

Верховная Рада приняла правительственный закон о ратификации Договора между правительствами Украины и Республики Молдова о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр.

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 227 народных депутатов из 359, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом (№0146) предусматривается ратифицировать соответствующий договор, заключенный 29 ноября 2012 в Риме, который вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении необходимых договаривающимися сторонами внутригосударственных процедур.

Целью договора является создание правовых и организационных условий сотрудничества для достижения рационального и экологически обоснованного использования и охраны водных и других природных ресурсов, а также экосистем бассейна реки Днестр в интересах населения и устойчивого развития государств договаривающихся сторон.

В частности, стороны сотрудничают в реализации задач по существенному снижению уровня загрязнения вод бассейна реки Днестр и Черного моря; предотвращению деградации экосистем, их восстановлению, а также сохранению биоразнообразия в бассейне реки Днестр.

Действие соответствующего договора распространяется на бассейн Днестра, в том числе поверхностные и связанные с ними подземные воды, в пределах территорий государств договаривающихся сторон.

Использование бассейна Днестра для судоходства не относится к сфере применения договора, за исключением отдельных случаев.

Кроме того, стороны сотрудничают в проведении научных исследований, проводят совместные водохозяйственные и водоохранные мероприятия, взаимодействуют в сфере раннего оповещения и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях.

Согласно документу, стороны должны содействовать административно-территориальным единицам и территориальным громадам в пределах своей части бассейна реки в осуществлении мероприятий соответствующего плана управления бассейном реки.

Также стороны определяют свой национальный орган, который будет координировать выполнение положений договора на территории своего государства.

С целью получения регулярной информации о состоянии бассейна реки стороны осуществляют мониторинг по согласованным программам.

Для достижения целей настоящего договора стороны создают Комиссию по устойчивому использованию и охране бассейна реки Днестр. Эта комиссия работает под руководством двух сопредседателей, создает рабочие органы и привлекает к работе экспертов.

Договор действует в течение 5 лет, и его действие автоматически продлевается на последующие 5-летние периоды, если ни одна из сторон не решит прекратить его действие.