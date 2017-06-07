Опубликованы уникальные кадры испытательного полета украинского самолета Ан-132D (видео)

17:36, 07 июня 2017
Транспорт/Связь
2197

Ан-132D - первый самолет в линейке "Антонова" без российских комплектующих.

Госпредприятие "Антонов" показало уникальные кадры испытательного полета самолета Ан-132D. Соответствующая видеозапись опубликована на YouTube-канале ГП.

Читайте такжеУкраинский самолет АН-2-100 установил мировой рекорд (видео)

Новый украинский Ан-132D 31 марта впервые поднялся в воздух, это 1-й самолет в линейке "Антонова" без российских комплектующих.

Особенностью самолета является его приспособленность к эксплуатации в различных климатических условиях, особенно в условиях жаркого климата, высокогорных и неподготовленных аэродромах.

Грузоподъемность Ан-132D - 9,2 т, длина - 24,537 м, высота - 8,8 м, размах крыла - 29,2 м.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #самолет Ан-132D#полет Ан-132D