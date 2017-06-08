Турецкий лоукостер расширит свое присутствие на украинском рынке

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines увеличила количество рейсов между Киевом и Анкарой с четырех до семи в неделю, сообщила пресс-служба международного аэропорта "Киев" (Жуляны).

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Согласно сообщению, привычные ранее вылеты из аэропорта "Киев" (Жуляны) дополнены новыми рейсы по средам, пятницам и воскресеньям.

Из аэропорта Эсенбога (Анкара) Pegasus Airlines теперь выполняет рейсы еще в среду, четверг и субботу. Таким образом, с началом лета рейс Киев-Анкара-Киев будет выполняется ежедневно.

"С 15 июня 2017 пассажиры смогут воспользоваться удобными перелетами из Киева (и обратно) по направлениям: Адана, Анталия, Стамбул, Газиантеп, Диярбакыр, Трабзон, Центр (Балыкесир), Эрзурум", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Pegasus Airlines также начинает выполнение новых регулярных рейсов из Анкары внутри Турции.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания Pegasus Airlines с 6 декабря прошлого года начала выполнение регулярные рейсов по маршруту Анкара-Киев-Анкара.

В конце октября прошлого года ежедневные рейсы между Киевом и Анкарой запустил крупнейший в Украине авиаперевозчик компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Справка УНИАН. Аэропорт "Киев" (Жуляны) является одним из старейших аэропортов Украины и работает с 1924 года. В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство сразу нескольких новых терминалов, включая центральный терминал «А» и вип-терминал для бизнес-авиации.