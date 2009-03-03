В Киеве в этом году заработает городская электричка

Власть Киева обещает, что первую очередь городской электрички запустят уже в этом году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил сегодня и.о. председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО во время очередного совещания по вопросам подготовки столичной инфраструктуры к пуску городской электрички.

«В этом году, в рамках запуска городской электрички, будет открыта первая очередь движения между станциями «Огородная» и «Киев-Петровка». Сейчас Юго-западная железная дорога активно работает над обустройством объектов транспортной железнодорожной инфраструктуры – станций, платформ, путей. А город начинает работу над обустройством прилегающих к станциям территорий: подъездов, дорог, мостов. Поэтому сегодня мы согласованно работаем по двум основным направлениям работы для реализации социально важного проекта», – сообщил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он заметил, что в проекте бюджета города на 2009 год заложено 45 млн. грн. на обустройство необходимой инфраструктуры города под запуск городской электрички.

А.ГОЛУБЧЕНКО также сообщил, что для реализации проекта Юго-западная железная дорога выделила три собственных электропоезда, один из которых уже переоборудуется под городское движение. Это трехдверный электропоезд на 1 тыс. 263 места, из них 461 место для сидения.

Присутствующий на совещании начальник Юго-западной железной дороги Алексей КРИВОПИШИН проинформировал, что предусмотренный интервал движения поездов будет составлять 12 минут.

“Работа таких транспортных средств даст возможность за 12 минут, фактически в режиме метрополитена, в часы пик утром из спальных районов до метро и вечером в обратном направлении обеспечивать стабильную перевозку пассажиров», - добавил он.

По словам А.КРИВОПИШИНА, первоочередным заданиям сегодня является оборудование платформ турникетными системами и достройка пересадочных пунктов.

«Дальше, в рамках второй очереди, планируется оборудовать южное полукольцо и продлить маршрут до «Дарницы» и «Борщаговки». А после введения в эксплуатацию автомобильно-железнодорожного моста полностью запустить железнодорожное кольцо по Киеву», - сообщил также руководитель Юго-западной железной дороги.

В КГГА напоминают, что городская электричка первой очереди соединит станции «Борщаговка», «Рубежовская», «Сырец», «Вышгородская», «Зенит», «Киев-Петровка», «Огородная», «Киев-Днепровский», «Левобережная», «Русановка», «Дарница» (пересадочные узлы на станциях метрополитена «Дарница», «Берестейская», «Петровка», «Левобережная», «Сырец»). В целом предусмотрено оборудовать и задействовать 14 железнодорожных станций, на линии которых есть 6 станций метрополитена. Уже завершено строительство береговых платформ на станции «Левобережная».