ВТО сформировала панель экспертов по иску Украины против России из-за ограничений транзита

Всемирная торговая организация сформировала панель экспертов по иску Украины против России из-за ограничений транзита товаров в страны Средней Азии.

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Об этом сообщается на сайте ВТО.

Согласно сообщению, 6 июня генеральный директор ВТО по запросу Украины в результате отсутствия консенсуса с Россией по итогам двухсторонних консультаций назначил председателем сформированной панели Джорджа Аби-Сааба (Georges Abi-Saab), а ее членами - Ичиро Араки (Ichiro Araki) и Мохаммада Сайеда (Mohammad Saeed).

При этом право участвовать в заседаниях панели в качестве третьей стороны зарезервировали Австралия, США, ЕС, Китай, Япония, Корея, Турция, Индия, Молдова, Канада, Австралия, Норвегия, Бразилия, Боливия, Чили, Парагвай, Саудовская Аравия и Сингапур.

Как сообщал УНИАН, взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе прошлого года из-за того, что между Украиной и ЕС вступил в силу режим свободной торговли. Зимой был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию. В июле Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.

В сентябре 2016 года Украина направила требование в ВТО о консультациях с Российской Федерацией. В ноябре такие консультации были проведены, однако Россия отказалась отменять ограничения.

Европейский Союз, США и ряд других стран поддержали Украину в споре с Россией в рамках Всемирной торговой организации об ограничениях украинского транзита.