ХТЗ будет собирать тракторы в России

Российские собственники ОАО «Харьковский тракторный завод» (ХТЗ) намерены перенести окончательную сборку тракторов в Россию, сохранив на ХТЗ лишь изготовление машинокомплектов к тракторам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Центрального совета профсоюзов автомобильного сельхозмашиностроения Украины Владимир ХАРЧЕНКО.

По его словам, в течение 7-10 дней по этому вопросу должны состояться консультации между директором Государственного департамента тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Министерства промышленной политики Украины Владимиром САЧЕНКО и гендиректором ХТЗ.

«Разговор о переносе производства тракторов в Россию ведется уже более полугода, еще до наступления кризиса. Причиной этого стало резкое сокращение производства тракторов на ХТЗ, – сказал В.ХАРЧЕНКО и добавил: – Согласно проекту, предложенному российской стороной, на одном из российских заводов будет происходить окончательная сборка тракторов из харьковских машинокомплектов. Естественно, что трактора будут выпускаться уже не под маркой ХТЗ».

При этом В.ХАРЧЕНКО напомнил, что Харьковский тракторный завод покупает двигатели для своих тракторов на Ярославском моторном заводе. «Какой смысл везти сюда ярославский двигатель, если основная часть харьковских тракторов продается в Россию», – отметил он.

По мнению В.ХАРЧЕНКО, перенос окончательной сборки тракторов в Россию может позитивно отразиться на работе ХТЗ. «Предприятие может увеличить объемы производства. Единственное, что огорчает, – это то, что мы потеряем марку «ХТЗ», – подытожил он.

Как сообщал УНИАН, по информации Харьковской облгосадминистрации, в начале 2009 года ОАО «Харьковский тракторный завод» приостановило выпуск продукции в связи с отсутствием реализации тракторов как в Украине, так и в России.

Справка УНИАН. ОАО "Харьковский тракторный завод им. С.Орджоникидзе" начало работу в 1931 году. На сегодняшний день это крупнейшее и единственное в Украине и странах СНГ предприятие по производству унифицированных гусеничных и колесных сельскохозяйственных тракторов общего назначения. За годы работы ХТЗ выпустил более 2,5 млн. тракторов различных моделей и модификаций.

В 2007 году основным акционером ХТЗ стала Группа "ГАЗ" (Россия), принадлежащая российскому бизнесмену Олегу ДЕРИПАСКЕ. В состав Группы «ГАЗ», в частности, входят ООО «Автомобильный завод „ГАЗ“», ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод), ООО «КАВЗ», ОАО «Автомобильный завод Урал», ОАО «Челябинские строительно-дорожные машины», ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей», ОАО «Арзамасский машиностроительный завод» и др.

Государственный пакет акций ОАО «ХТЗ» составляет 27,3%.