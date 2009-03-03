Проезд в плацкартных, купейных и СВ вагонах подорожает

С 9 марта 2009 года повышается стоимость проезда пассажиров на железнодорожном транспорте во внутреннем сообщении. В частности, в плацкартных вагонах стоимость проезда вырастет на 4,7%, в купейных и СВ — на 7,4%.

Как сообщила сегодня УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», об этом говорится в приказе Министерства транспорта и связи Украины от 23 февраля №205.

К примеру, стоимость проезда на расстояние 500 км увеличится в плацкартном вагоне на 1 грн. 72 коп., купейном — 4 грн. 25 коп., СВ — 19 грн. 8 коп. (без комиссионного сбора).

Согласно приказу министерства, с 1 июня 2009 года предусмотрен следующий этап индексации тарифов: в плацкартных вагонах — на 4,7%, в купейных и СВ — на 7,4%.

Общее повышение стоимости проезда составит 9,5% для плацкартных вагонов и 15% — для купейных и СВ. Таким образом, общая стоимость проезда в 2009 г. на расстояние 500 км увеличится в плацкартном вагоне на 3 грн. 44 коп., купейном — на 8 грн. 50 коп., СВ — на 38 грн. 16 коп. (без комиссионного сбора). В ведомстве отмечают, что тарифы в общих вагонах остаются без изменений, с учетом интересов менее платежеспособных граждан.

В «Укрзализныце» подчеркивают, что тарифы все равно остаются ниже, чем в соседних государствах, - стоимость проезда в зависимости от фирмовости поезда в плацкартном вагоне российских железных дорог выше на 3-64%, в купейном и СВ — на 17-209%. К примеру, сегодня стоимость билета в купейном вагоне поезда Москва—Санкт-Петербург (формированием РЖД) составляет от 179 до 729 грн. Проезд в купейном вагоне поезда Киев—Одесса (формированием «Укрзализныци») стоит от 95 до 105 грн. в зависимости от фирмовости поезда.

Как отмечают в «Укрзализныце», пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в Украине убыточны. Одной из причин является несоответствие темпов роста цен на продукцию и ресурсы (металлопрокат, железобетонные шпалы, запасные части для подвижного состава, дизельное топливо и электроэнергия и т.д.) темпам повышения тарифов на пассажирские перевозки.

За 2008 год цены выросли на металлопрокат — на 117,1%, катанку — на 103,8%, железобетонные шпалы — до 54%, локомотивные бандажи — на 32,1% и пр. Вместе с тем повысилась стоимость подвижного состава отечественного производства. В частности, пассажирские электровозы постоянного тока подорожали на 13%, электровозы переменного тока — на 10%. Параллельно выросли цены и на энергоносители: природный газ — на 56,1%, электроэнергия — на 41,5%, дизельное топливо — на 15,8%.

С 1991 года цены на дизельное топливо выросли в 43,8 раза, рельсы — в 36,7 раза, электроэнергию — в 18 раз. При этом стоимость пассажирских перевозок увеличилась в 10,7 раза.

Напомним, ранее планировалось осуществлять в 2009 г. поэтапное повышение тарифов – ежемесячно в среднем на 1,5-3% на плацкартные вагоны и на 5% в месяц на купейные и СВ. Однако этот проект приказа Минтранссвязи не был принят.

Справка УНИАН. С 1 января 2008 года тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении повысились на 8,7%. С 1 июня 2008 г. тарифы на ж/д перевозки были повышены на 5%. Это касается как плацкартных, так и купейных вагонов, а также вагонов «люкс».

22 июля 2008 г. приказом Министерства транспорта и связи №913 была повышена стоимость билетов на проезд в поездах на 5% со 2 августа и на 5% – с 1 октября 2008 г.

В 2007 году тарифы повысились на 15% – по 5% с 1 марта, 1 мая и 1 июля.