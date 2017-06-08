"Богдан Моторс" поставит Киеву 80 троллейбусов на полмиллиарда гривень

Компания «Богдан Моторс», входящая в корпорацию «Богдан», выиграла тендер на поставку коммунальному предприятию «Киевпасстранс» 80 троллейбусов с низким уровнем пола на общую сумму около 500 млн грн.

Читайте такжеВ КГГА подтвердили повышение цен на проезд в метро и наземном транспорте с середины июля

Как сообщила пресс-служба корпорации, "Богдан Моторс" поставит 60 городских троллейбусов длиной не менее 11,9 метров и 20 троллейбусов не менее 18,5 метров с низким уровнем пола.

«К участию в тендере были предложены две модели 100% низкопольных троллейбусов производства «Богдан Моторс» - «Богдан Т70117» и «Богдан Т90117». Согласно условиям договора о закупке, для улучшения комфорта все троллейбусы для Киева будут оборудованы кондиционерами кабины водителя и салона», - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что "Богдан Т70117" - это 12-метровый городской троллейбус общей пассажировместимостью более 90 пассажиров (в том числе 34 места для сидения), а "Богдан Т90117" - городской, двухзвенный троллейбус, главным отличием которого является асинхронные тяговые двигатели отечественного производства.

Как сообщал УНИАН, 28 марта коммунальное предприятие «Киевпасстранс» объявило тендер на закупку 80 низкопольных троллейбусов общей ожидаемой стоимостью 510 млн грн с НДС.

«Богдан Моторс» входит в корпорацию «Богдан», которая является одним из крупнейших производителей автомобильного транспорта в Украине. Мощности входящих в ее состав предприятий позволяют ежегодно производить до 9 тыс. автобусов и троллейбусов.

Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. С конца 2008 года корпорацию контролирует менеджмент «Богдана» и группа украинских банков.