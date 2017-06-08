Украинский самолет "Руслан" за рекордное время перевез груз из Чили в Аргентину (фото)

Самолет Ан-124-100 "Руслан" транспортировал два фильтрационных трубопроводных блока общим весом 24 тонны из Сантьяго-де-Чили в Мендосу (Аргентина) для компании Hunt&Palmer Cargo Charters.

Два крупных промышленных фильтрационных блока длиной 12 метров, шириной 4 метра и высотой около 3,6 метра самолет доставил в Аргентину в субботу всего за 39 минут, сообщает ЦТС.

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В пресс-службе Antonov Airlines отметили, что это рекордное время для такой перевозки. По словам представителя Hunt&Palmer Cargo Charters, Дэна Литтена, компания не хотела рисковать устройствами при автомобильной перевозке из-за неблагоприятных погодных условий, поэтому был выбран вариант авиаперелета.

Как рассказал исполнительный директор Antonov Airlines Мартин Баннс, это был один из самых коротких рейсов за последние десять лет работы компании. Для выгрузки блоков не понадобилось специальное оборудование. Груз сняли с помощью внутренних кранов самолета.

Ранее УНИАН сообщал, что украинский самолет Ан-225 "Мрия" перевез груз весом в 182 тонны, доставив из Сан-Паулу в Сантьяго электротурбину весом 155 тонн, которая находилась в специальной 27-тонной конструкции.