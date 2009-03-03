Ford увеличивает продажи в Европе

Американский автопроизводитель Ford отмечает росте продаж в странах Европы на фоне инициатив, предпринимаемых правительствами стран региона с целью подхлестнуть покупательскую активность. Об это сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление исполнительного директора европейского подразделения Ford Джона Флеминга.

Продажи американского автоконцерна в Германии выросли в прошлом месяце после того, как была принята программа, направленная на утилизацию старых и покупку новых автомобилей, сообщает k2kapital..

В феврале выросли также продажи в Италии и Франции. В годовом исчислении общее количество реализованных машин в Западной Европе составило 15 млн. штук. В январе этот показатель составил 13,4 млн. штук. Продажи самого Ford выросли пропорционально этим цифрам, заявил Флеминг.

В США дела у автопроизводителей идут хуже. Продажи новых легковых автомобилей в США по итогам февраля снизятся до уровня 27-летней давности - до 9-9,5 млн. единиц. Снижение продаж Ford в Америке по отношению к предыдущему году составит около 42%.