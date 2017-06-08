Рада перенесла введение экологического стандарта "Евро-6" для автомобилей на 2020 год

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом закон о переносе введения экологического стандарта «Евро-6» для автомобилей на 1 января 2020 года, что даст возможность импортировать бывшие в употреблении транспортные средства, соответствующие экологическому стандарту «Евро-5».

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За соответствующий закон №5624 «О внесении изменений в Закон Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" относительно усиления адаптационной способности и поэтапного введения в Украине международных экологических требований к транспортным средствам» проголосовали 243 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект, народный депутат Украины Роберт Горват отметил, что введение экологического стандарта «Евро-6» откладывается на 2 года.

«Законопроектом предлагается дать возможность ввоза на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2019 года включительно транспортных средств с экологическим стандартом не ниже уровня «Евро-5». Соответственно, введение экологического стандарта «Евро-6» откладывается на 2 года - с 1 января 2020 года», – сказал Горват.

В свою очередь глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, докладывая по законопроекту, отметила, что его принятие также позволит гражданам Украины покупать более дешевые автомобили.

«Законопроектом предлагается перенести срок введения стандарта экологической безопасности "Евро-6" с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года. Принятие законопроекта также позволит гражданам Украины покупать более дешевые автомобили 2010 года со сниженным акцизным налогом на протяжении 2018 года», - сказала она.

Согласно пояснительной записке, действующий Закон "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" относительно колесных транспортных средств предполагает поэтапное внедрение европейских экологических стандартов.

«Украина внедрила «Евро-3» в 2013 году, «Евро-4» - в 2014, а экологический стандарт «Евро-5» начал действовать с 1 января 2016 года. Кроме того, законом предусмотрено введение экологического стандарта «Евро-6» с 1 января 2018 года. Введение экологического стандарта «Евро-6» фактически сделает невозможным ввоз бывших в употреблении транспортных средств и увеличит стоимость производства и импорта новых. Учитывая низкий уровень продаж, автомобилестроительные предприятия будут не в состоянии перейти к освоению выпуска новых моделей автомобилей», – сказано в пояснительной записке.

Также в документе отмечается, что реализация данного законопроекта позволит адаптироваться производству и рынку транспортных средств к поэтапному введению в нашей стране требований экологической безопасности.

«Сохранение устойчивого импорта бывших в употреблении транспортных средств обеспечит стабильные налоговые поступления в государственный бюджет на уровне 3 млрд грн ежегодно. Удешевление стоимости транспортных средств за счет импорта бывших в употреблении автомобилей, соответствующих экологическому стандарту «Евро-5», будет стимулировать в 2018-2019 годах замещение устаревшего автопарка и в целом положительно повлияет на уровень экологичности транспортных средств, эксплуатируемых в Украине», – говорится в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, количество автомобилей, находящихся на территории Украины с нарушением срока транзита, с конца сентября прошлого года до настоящего времени увеличилось с 11 тыс. до 15,752 тыс.

С 1 августа 2016 года в Украине вступил в силу закон о снижении акциза на импорт бывших в употреблении автомобилей. Срок действия данного закона установлен до 31 декабря 2018 года.

В частности, акциз на машины с объемом бензинового двигателя до 1 л составляет 0,102 евро за 1 куб. см, что почти в 11 раз меньше ранее действовавшей ставки в 1,094 евро.

Для других объемов двигателя сетка акциза выглядит следующим образом. Для бензиновых авто: с двигателем 1-1,5 л акциз теперь составляет 0,063 евро (раньше – 1,367 евро); с двигателем 1,5-2,2 л – 0,267 евро (раньше – 1,643 евро); с двигателем 2,2-3 л – 0,276 евро (раньше – 2,213 евро); с двигателем более 3 л - 2,209 евро (раньше – 3,329 евро). Для дизельных автомобилей: с двигателем до 1,5 л – 0,103 евро (раньше – 1,367 евро); с двигателем 1,5-2,5 л – 0,327 евро (раньше – 1,923 евро); с двигателем более 2,5 л – 2,209 евро (раньше – 2,779 евро).