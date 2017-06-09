Узбеки разработали для украинцев самый дешевый автомобиль с "автоматом" (видео)

Оказывается, автомобиль с автоматической коробкой передач, вместительным салоном, хорошим дизайном, огромным багажником может стоить всего около 10 тысяч американских долларов, пишет 24 канал.

Это доказала узбекская компания Ravon, которая совсем недавно вышла на украинский рынок. В качестве примера приводит седан Ravon R4. Эта машина точная копия американского Chevrolet Cobalt.

Читайте такжеПродажи новых коммерческих автомобилей в Украине выросли на 26%

"Первая передача" взяла узбекскую новинку на тест, чтобы найти все плюсы и минусы этого автомобиля. А также рассказать о его технической части и провести несколько интересных экспериментов с авто.