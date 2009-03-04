Продажи автомобилей в США упали

Продажи новых автомобилей в США, по данным трех крупнейших национальных автопроизводителей - General Motors, Ford и Chrysler - снизились в феврале 2009 года в среднем на 50% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

В частности, продажи компании General Motors упали в феврале этого года на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи Ford снизились на 48%, а Chrysler заявил о уменьшении продаж на 44%, отмечает агентство.

По информации американской Autodata Corp. и Ward`s AutoInfoBank, в целом, продажи новых автомобилей, как отечественного производства, так и зарубежного, снизились в США за февраль 2009 года на 41% по сравнению с прошлым годом, но на 5% выросли по сравнению с январем этого года, который оказался рекордно худшим месяцем продаж автомобилей с декабря 1981 года.

"На наш взгляд, мы находимся в автомобильной депрессии", - заявил один из аналитиков Standard & Poor`s.