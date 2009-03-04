Укрзалызнице следует выделить 1 млрд. на погашение долгов – Асадчев

Губернатор Полтавской области Валерий АСАДЧЕВ считает, что при пересмотре бюджета правительство должно выделить «Укрзалызнице» 1 млрд. грн. для погашения ее долгов перед исполнителями работ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам 3 марта в Кременчуге.

«Считаю, что государство должно рассчитаться с собственными долгами. Например, долг по «Укрзализнице». Вследствие этого долга те, кто им выполнял работы, не получают зарплаты. Например, в Полтаве на тепловозоремонтном заводе они должны 20 млн. грн, а Крюковскому вагонзаводу на несколько порядков больше", - сказал В.АСАДЧЕВ.

"При пересмотре бюджета правительство должно найти этот 1 млрд. грн. и отдать «Укрзализнице». "Я так и считаю, что долги дороги надо гасить за счет Госбюджета», - отметил губернатор.

По его словам, в случае погашения этих долгов отрасль начнет развиваться далее.

Как сообщал УНИАН, по словам генерального директора Полтавского тепловозоремонтного завода Валерия СЫЧЕВА, по состоянию на 27 февраля т.г., «Укрзализныця» задолжала предприятию порядка 20 млн. грн.

По информации председатель правления Крюковского вагоностроительного завода Евгения ХВОРОСТА, "Укрзализныця", по состоянию на 12 января т.г., задолжала предприятию около 240 млн. грн.

«Их ("Укрзализныци" – УНИАН) долг, с учетом пассажирских и грузовых вагонов, составляет около 240 млн. грн., - сказал он. - 200 млн. грн. - это долг по пассажирским вагонам и 40 – по грузовым».

Ранее на предприятии заявляли, что состоялась встреча руководства предприятия с министром транспорта и связи Иосифом ВИНСКИМ, во время которой министр заявил о погашении накопившейся задолженности (на начало декабря - более 200 млн. грн. – УНИАН) до конца 2008 года.