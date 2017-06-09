"Укравтодор" начал выплачивать долги подрядчикам за дорожные работы

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало выплачивать долги подрядчикам, которые осуществляли дорожные работы в 2010-2014 годах, в размере 723 миллионов гривень. Об этом сообщил на своей странице в Facebook исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак.

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"Укравтодор" начал выплачивать долги подрядчикам, которые осуществляли дорожные работы в 2010-2014 годах, а средства по разным причинам не получили. Всего выплатим 723 миллиона гривень, предусмотренных постановлением правительства", - написал он.

Новак подчеркнул, что оплата подрядчикам будет производиться прозрачно.

"Хочу обратиться к подрядчикам: платить "процент", чтобы передать "наверх" не требуется. Предоставляйте документы в казначейство и ждите оплату. Если агенты финансового воздействия на местах будут намекать на какие-то комиссионные - обращайтесь к "Укравтодору". Будем разбираться и возбуждать дела", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Кабинет министров Украины принял решение направить 661,9 миллиона гривень на погашение задолженности перед подрядчиками Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") за ранее выполненные работы на автодорогах.