Во Львове обсудили безопасность на железной дороге

С 7 по 9 июня в городе продолжался научно-практический семинар "Надежная инфраструктура – залог безопасности движения на железнодорожном транспорте. Производство, испытания и эксплуатация рельсовых скреплений". Форум собрал более полусотни участников – ведущих специалистов-путейцев – из Украины и Польши.

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"Укрзализныця" по уровню безопасности и комфорта готова занять место рядом с лучшими европейскими железными дорогами", - сообщила сопредседатель форума Елена Баль, доцент львовского филиала Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта (ЛФ ДНУЖТ). – Как пример – производственные мощности ООО НПП "Корпорация КРТ", ведущего производителя рельсовых скреплений, на которых побывали участники форума. Мы наглядно увидели, что в Украине стремительно развивается производство, организованное по европейским стандартам. Побывали на полигоне, где испытываются упругие скрепления КПП-5. Мы увидели защищенную колею с надежными конструкциями. Это действительно европейский уровень", - подчеркнула специалист.

По ее мнению, вся продукция, которая сегодня производится для оборудования инфраструктуры ПАО "УЗ", должно проходить сертификацию по европейским нормам, это ускорит интеграцию "Укрзализныци" к европейской транспортной системы.

"Вывод семинара: отечественный производитель способен обеспечить железнодорожную инфраструктуру комплектующими, которые гарантируют общемировой уровень безопасности и комфорта железнодорожного движения. Сейчас стоит вопрос создания соответствующей дорожной карты", - заключила Е. Баль.

Напомним, ООО НПП "Корпорация КРТ", при финансовой поддержке которой состоялся семинар, - начало свою деятельность в 1993 году. Сегодня это современное мощное производство, которое стабильно обеспечивает "Укрзализныцю" необходимыми комплектующими - упругими скріпленнями КПП-5 и КПП-5-К. Предприятие – неоднократный победитель профессиональных конкурсов и рейтингов как национального, так и международного уровней. А в 2016 году "Корпорация КРТ" стала одной из немногих украинских компаний, которые были официально представлены на всемирной выставке железнодорожных достижений ІппоТгапѕу Берлине (Германия).