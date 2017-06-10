В Шанхае из-за проливных дождей отменили почти 200 авиарейсов
15:11, 10 июня 2017Транспорт/Связь
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Из-за проливных дождей в аэропортах Шанхая были отменены 101 международный и 92 внутренних рейса, еще 64 рейса задержаны.
Иллюстрация REUTERS
Около 200 рейсов в субботу были отменены в двух международных аэропортах Шанхая Пудун и Хунцяо из-за продолжающихся проливных дождей, сообщает Прайм со ссылкой на издание Shanghai Daily.
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Согласно имеющейся информации, были отменены 101 международный и 92 внутренних рейса, еще 64 рейса задержаны.
Отмечается, что из-за отмены и задержки рейсов пропускная способность двух аэропортов в субботу может быть сокращена почти на 50%.
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