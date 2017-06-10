В Шанхае из-за проливных дождей отменили почти 200 авиарейсов

Около 200 рейсов в субботу были отменены в двух международных аэропортах Шанхая Пудун и Хунцяо из-за продолжающихся проливных дождей, сообщает Прайм со ссылкой на издание Shanghai Daily.

Читайте такжеВ Мексике отменили 25 авиарейсов из-за опасений относительно технического состояния самолетов российского производства

Согласно имеющейся информации, были отменены 101 международный и 92 внутренних рейса, еще 64 рейса задержаны.

Отмечается, что из-за отмены и задержки рейсов пропускная способность двух аэропортов в субботу может быть сокращена почти на 50%.