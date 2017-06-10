Завтра из Киева в Перемышль отправляется первый "безвизовый поезд"

В воскресенье, 11 июня, из Киева до Перемышля отправится первый «безвизовый поезд», на котором совершат символическую первую безвизовую поездку в ЕС 40 человек: общественные активисты, аналитики, эксперты, художники и журналисты.

Об этом сообщает «Европа без барьеров».

Перед отправлением поезда на Центральном железнодорожном вокзале Киева состоится «церемония прощания с визовым режимом», во время которой с короткими речами выступят: вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло, глава отдела прессы и информации Представительства ЕС в Украине Юргис Вилчинскас.

Целью путешествия является символический акт первого пересечения границы с ЕС по безвизовому режиму, а также публичное обсуждение и рефлексия вопросам свободы передвижения в современном мире, пути Украины к безвизовому режиму, значение его вступления.

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Во время остановки во Львове к участникам путешествия присоединятся известные львовяне.

По прибытию в Перемышль на железнодорожном вокзале состоится пресс-конференция, в которой примут участие, кроме пассажиров поезда, польские общественные деятели, интеллектуалы, дипломаты с обеих сторон, в частности, Посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица и экс-депутат Европарламента и общественный деятель Павел Залевский.

Напомним, что решение Европейского Союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима вступит в силу в ночь с 10 на 11 июня 2017 года.