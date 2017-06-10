Украина ведет переговоры с ЕС об отмене платы за роуминг
Не безизом единственным: Порошенко открыл еще одну приятную новость для украинцев.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет о начале переговоров с руководством и лидерами стран-членов ЕС об отмене платы за роуминг для украинцев, путешествующих по Европе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил сегодня во время торжественных мероприятий в Киеве по случаю введения безвизового режима для Украины со стороны ЕС.
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«Могу даже открыть еще одну приятную новость. В моих переговорах с руководством Евросоюза и лидерами стран-членов мы начали борьбу за отмену платы за роуминг для украинцев на территории Евросоюза», - сказал глава государства.
По словам президента, украинская власть работает над тем, чтобы безвизовые поездки в Евросоюз стали доступными для большего количества украинцев.
«Мы открываем относительно недорогое железнодорожное сообщение, удешевляем авиационные перелеты, привлекая лоукосты и снижая авиабилеты традиционных компаний», - добавил президент.
Как известно, в воскресенье, 11 июня 2017 года, начиная с 00 часов, вступает в силу решение ЕС о безвизовых поездках для граждан Украины.