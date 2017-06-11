Из Киева в польский Перемышль торжественно отправился первый безвизовый поезд (фоторепортаж)

Из Киева в польский Перемышль отправился первый безвизовый поезд, которым путешествует группа из более 40 украинских активистов, экспертов, аналитиков, художников и журналистов.

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Как передает корреспондент УНИАН, провожали поезд с Центрального железнодорожного вокзала Киева представители украинского правительства и иностранные дипломаты.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала, что корифеи украинской культуры и представители гражданского общества отправились в Польшу, чтобы проверить, как в первый день работает пересечение границы с Европейским Союзом, которая по ее мнению "сейчас останется исключительно границей, а не барьером".

"С сегодняшней ночи мы имеем возможность видеть на свои глаза и убеждаться, какой есть Европа, учиться там практик, приносить их домой, менять нашу страну к лучшему, и я убеждена, то, что этот безвизовый поезд едет, и что мы получили такой безвиз, это прежде всего признание того, что мы сделали те реформы, которые нам нужны", - заявила вице-премьер.

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В свою очередь, посол Республики Польша в Украине Ян Пекло сказал, что Украина заслужила на введение безвизового режима. По его словам, сегодня ЕС открывает европейское пространство для Украины. "Я думаю, что вам надо было дать безвизовый режим года назад", - сказал дипломат.

Он сказал, что счастлив сегодня провожать поезд в Перемышль. "Приглашаю вас в Польшу, приглашаю всех (пользоваться) безвизовым режимом", - добавил он.

Также он напомнил, что процедуры проверки граждан во время пересечения границы, которые касаются вопроса безопасности, сохраняются. В частности, проверяются биометрические паспорта.

Руководитель отдела прессы и информации Представительства Европейского Союза Юргис Вильчинскас подчеркнул, что "безвиз создаст больше свободы для украинцев посетить Европейский Союз".

Он напомнил, что кроме стран-членов ЕС, безвиз распространяется еще и на несколько других стран, входящих в Шенгенскую зону, а именно на Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

По его словам, налаживание бизнес-контактов и осуществление студенческих обменов будет способствовать "большому прорыву".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.